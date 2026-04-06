Стало известно, сколько получают руководители команд Формулы-1

Стали известны зарплаты руководителей команд и технических директоров Формулы-1. Как сообщило издание SoyMotor со ссылкой на BusinessBookGP, абсолютным лидером является Эдриан Ньюи, который перешел в «Астон Мартин». Его годовой доход составляет €37 млн. Это делает его самым высокооплачиваемым руководителем в истории «Королевских гонок».

На втором месте расположился глава «Макларена» Зак Браун с 12 млн евро в год. Третье место поделили Тото Вольфф из «Мерседеса» и Фредерик Вассер из «Феррари» — каждый получает по 8 млн евро.

Далее следуют Маттиа Бинотто («Ауди») с 7,5 млн евро, Джеймс Воулз («Уильямс») с 7 млн евро, Лоран Мекьес («Ред Булл») и Андреа Стелла («Макларен»), которые получают по 6 млн евро. Алан Пермейн из «Рейсинг Буллз» зарабатывает €5 млн. Флавио Бриаторе («Альпин») получает €2,5 млн, Аяо Комацу («Хаас») — €2 млн, Грэм Лоудон («Кадиллак») — €2 млн. Замыкает список Стив Нильсен («Альпин») с €800 тыс.

Среди технических директоров лидирует Энрико Кардиле («Астон Мартин») — €12 млн. На втором месте — Пьер Ваше («Ред Булл») и Джеймс Эллисон («Мерседес») с €8 млн. Джеймс Ки («Ауди») получает 3 млн, Ник Честер («Кадиллак») — €2,1 млн.

Ранее стали известны доходные вакансии с неполным рабочим днем.