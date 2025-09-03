Стало известно, сколько Шуфутинский заработает на концерте в Кремле 3 сентября

Заслуженный артист РФ, известный российский певец Михаил Шуфутинский заработает за свое выступление 3 сентября в Кремле более 30 млн руб., сообщил Mash.

Исполнитель известных песен выступил перед заполненным залом в Государственном Кремлевском дворце (ГКД). Всего концерт посетят 6 тыс. человек, раскупивших все билеты.

По данным источников, общий гонорар Шуфутинского за это выступление составит 36 млн руб. В эту сумму включены не только личные выплаты певцу, но и вычеты на организационные расходы, включая световое и звуковое оборудование, аренду площадки, услуги охраны и выполнение условий райдера.

Примечательно, что артист сознательно отказался от многочисленных предложений выступить на корпоративных мероприятиях в свой день рождения. По информации Mash, ему поступали коммерческие предложения с гонорарами вдвое выше, но певец предпочел традиционный сольный концерт в главном дворце России.

Ранее сообщалось, что певца Михаила Шуфутинского внесли в базу сайта «Миротворец».