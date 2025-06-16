Стало известно, сколько ЦСКА хочет выручить от продажи Матвея Кисляка

Турецкий журналист Экрем Конур подтвердил предметный интерес к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку. По его данным, столичный клуб хочет получить за 19-летнего хавбека €20–25 млн.

Появилась информация, что «Фенербахче» уже провел встречу с представителями футболиста и организовал экскурсию по Стамбулу для его семьи. В приобретении игрока заинтересован главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью, которому очень понравился Кисляк.

В минувшем сезоне молодой футболист застолбил за собой место в основе ЦСКА. Кисляк провел 33 матча за армейцев во всех турнирах и забил четыре мяча. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €8 млн.

Ранее стало известно, что ЦСКА близок к подписанию контракта с Фабио Челестини, который в минувшем сезоне привел «Базель» к победам в чемпионате и Кубке Швейцарии.