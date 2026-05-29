«Убытки выросли в 122 раза»: почему рухнул бизнес звезды «Моей прекрасной няни» Сергея Жигунова?

Кинокомпания Сергея Жигунова, известного актера и продюсера, переживает не лучшие времена. Как пишет Super со ссылкой на телеграм-канал «Звездач», ООО «Студия 7» отчиталась о результатах 2025 года. Убытки составили 90 млн рублей. Это огромная сумма по сравнению с предыдущим годом, когда компания потеряла «всего» 738 тысяч рублей.

Примечательно, что в 2023 году предприятие проходило процедуру банкротства, но затем ему удалось стабилизировать положение. Нынешние цифры ставят под вопрос финансовое здоровье бизнеса.

Что касается личной жизни, то Жигунов недавно дал комментарий о своем браке с Викторией Ворожбит. Женщина младше него на 10 лет. Многие называют Ворожбит копией Анастасии Заворотнюк, с которой у Жигунова был роман. Сам он эти сравнения предпочитает не обсуждать.

