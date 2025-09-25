Стало известно, в какой иностранный клуб мог перейти Кузяев до подписания контракта с «Рубином»

Полузащитник Далер Кузяев до подписания контракта с «Рубином» вел переговоры с испанским «Овьедо». Об этом в эфире «Матч ТВ» рассказал главный тренер казанского клуба Рашид Рахимов.

Он отметил, что Кузяев является игроком топ-уровня.

В среду, 24 сентября, «Рубин» сообщил о подписании контракта до конца сезона с Кузяевым. 32-летний футболист, проведший 51 матч за сборную России, находился в статусе свободного агента. Ранее Кузяев выступал за «Ахмат», «Зенит» и французский «Гавр».

После двух сезонов в «Гавре» Кузяев хотел продолжить карьеру в Европе. Он начал рассматривать клубы РПЛ после того, как не нашлось приемлемого варианта за границей. Сообщалось, что, кроме «Рубина» на футболиста претендовали ЦСКА и «Ахмат».