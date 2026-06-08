Более 39 тыс. школьников Московской области сдали ЕГЭ по математике

В регионе завершился один из ключевых этапов основного периода ЕГЭ — экзамен по математике, который выпускники 11‐х классов сдавали 8 июня.

По информации Министерства образования Московской области, в испытании приняли участие свыше 39 тыс. школьников. При этом распределение по уровням оказалось неравномерным: 17,2 тыс. человек выбрали базовый уровень, а 21,8 тыс. — профильный, что отражает устойчивый интерес старшеклассников к техническим и естественно‐научным направлениям подготовки.

Для проведения экзамена задействовали масштабную инфраструктуру: он прошел в 272 пунктах проведения экзаменов. Контроль за соблюдением порядка обеспечивали более 700 общественных наблюдателей, дополнительно почти 700 специалистов вели онлайн‐наблюдение.

Временные рамки экзамена различались в зависимости от уровня сложности. На выполнение заданий базового уровня отводилось 3 часа (180 мин.), а на профильный — на 55 мин. больше (235 мин.).

Уже 11 июня 11-классников ждет следующий этап основного периода ЕГЭ: в этот день им предстоит сдавать обществознание и физику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в сфере образования.