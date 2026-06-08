«Ты позоришь память отца»: Мария Погребняк вступилась за вдову Децла в конфликте с их 20-летним сыном
The Voice: Мария Погребняк высказалась о намерении сына Децла выселить мать
Фото: [соцсети]
В семье покойного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) разразился громкий семейный скандал. Вдова артиста, 46-летняя модель Юлия Киселева, опубликовала в своих социальных сетях видео, которое шокировало поклонников.
На кадрах ее 20-летний сын Антоний Толмацкий разговаривает с матерью на повышенных тонах, не стесняясь в выражениях. Видео, где молодой человек использует ненормативную лексику и срывается на крик, мгновенно разлетелось по Сети.
Публикация вызвала бурную реакцию. Многие подписчики встали на сторону Юлии, считая, что сын перешел все границы дозволенного. Прокомментировала ситуацию и известная телезвезда, 38-летняя Мария Погребняк, сообщает The Voice.
«Ты позоришь память Децла», — написала Погребняк, обращаясь к молодому человеку.
Она призвала его уважать мать и не выносить сор из избы на всеобщее обозрение.
Напомним, что Кирилл Толмацкий скончался в 2019 году в возрасте 35 лет. Его сын Антоний некоторое время назад уже попадал в заголовки новостей из-за своих откровенных интервью, в которых он рассказывал о финансовых трудностях и нежелании работать. По словам юноши, музыка не приносит ему желаемых доходов, а устраиваться на обычную работу он не хочет из-за звездного имени отца и статуса.
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