«Ты позоришь память отца»: Мария Погребняк вступилась за вдову Децла в конфликте с их 20-летним сыном

На кадрах ее 20-летний сын Антоний Толмацкий разговаривает с матерью на повышенных тонах, не стесняясь в выражениях. Видео, где молодой человек использует ненормативную лексику и срывается на крик, мгновенно разлетелось по Сети.

Публикация вызвала бурную реакцию. Многие подписчики встали на сторону Юлии, считая, что сын перешел все границы дозволенного. Прокомментировала ситуацию и известная телезвезда, 38-летняя Мария Погребняк, сообщает The Voice.

«Ты позоришь память Децла», — написала Погребняк, обращаясь к молодому человеку.

Она призвала его уважать мать и не выносить сор из избы на всеобщее обозрение.

Напомним, что Кирилл Толмацкий скончался в 2019 году в возрасте 35 лет. Его сын Антоний некоторое время назад уже попадал в заголовки новостей из-за своих откровенных интервью, в которых он рассказывал о финансовых трудностях и нежелании работать. По словам юноши, музыка не приносит ему желаемых доходов, а устраиваться на обычную работу он не хочет из-за звездного имени отца и статуса.

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