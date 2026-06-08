Служба помощи при ДТП в Московской области оказала помощь участникам 2,4 тыс. дорожных аварий

С 29 мая по 4 июня специалисты Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья оказали поддержку участникам 2446 дорожно‐транспортных происшествий, в которых никто не пострадал. Такие данные опубликовало Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. При этом по сравнению с предыдущей неделей (22–28 июня) число таких аварий сократилось на 231 случай.

Консультационную поддержку в вопросах оформления ДТП получили 4892 водителя. Часть происшествий была урегулирована в стационарных центрах: в Центрах помощи при ДТП оформили 972 аварии. Кроме того, по телефону специалисты помогли оформить 228 ДТП с применением «Европротокола» и еще 88 аварий — с помощью расписки.

Служба работает в двух форматах: через «горячую линию» и в офлайн‐центрах. Ее сотрудники помогают водителям сориентироваться в стрессовой ситуации, выполнить необходимые первоочередные действия и правильно оформить документы, в том числе «Европротокол» как непосредственно на месте аварии, так и в центре помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил рабочее движение по участку дороги ЮЛА от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток».