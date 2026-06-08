Почти 400 студентов проходят целевое обучение по электроэнергетике в вузах и ссузах Москвы и Подмосковья

В регионе активно развивают систему подготовки специалистов для электросетевого комплекса. Как сообщили в Министерстве энергетики Московской области, сейчас по целевым договорам с компаниями «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» осваивают профессию 373 студента. Они учатся в вузах и ссузах Москвы и Подмосковья.

В этом году в «Россети Московский регион» придут работать 67 целевых выпускников: 44 из них — выпускники вузов, еще 23 — колледжей и техникумов.

В 14 колледжах и техникумах Московской области по разным направлениям учатся 7927 студентов, из них 690 человек выбрали программу «Электроэнергетика». Особенно крупные группы будущих энергетиков формируются в нескольких ключевых учреждениях: в колледже современных технологий им. Героя Советского Союза М. Ф. Панова — 97 человек, в техникуме «Подмосковье» — 95 человек, в Шатурском техникуме — 91 человек, а в Павлово‐Посадском техникуме — 85 студентов.

Отдельное внимание уделяется целевой подготовке кадров под конкретные потребности работодателей. Так, компания «Мособлэнерго» в 2026 году выпустила 9 специалистов, подготовленных по целевым договорам, а сейчас по ее направлениям обучаются 37 студентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в сфере образования.