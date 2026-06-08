«Лесные лаборатории»: более 330 юных жителей Подмосковья уже стали участниками проекта

В Подмосковье набирает обороты необычный образовательный проект «Лесные лаборатории»: за первую неделю его участниками стали свыше 330 юных жителей региона. Инициатива реализуется совместными усилиями Комитета лесного хозяйства Московской области, Министерства образования и Министерства благоустройства региона при содействии администраций муниципалитетов — и все это по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Проект органично дополняет развитие движения школьных лесничеств и ставит перед собой важную миссию: пробудить у детей искренний интерес и бережное отношение к подмосковным лесам.

Площадки «Лесных лабораторий» развернулись сразу в нескольких округах — в Орехово‐Зуевском, Сергиево‐Посадском, Пушкинском, Истре, Серпухове, Солнечногорске, Одинцове, Домодедове, Шатуре и Дмитрове. На свежем воздухе для ребят специалисты ГАУ МО «Мособллес» провели насыщенную программу: увлекательные экскурсии, познавательные лекции и интерактивные мастер‐классы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.