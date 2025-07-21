Станкович вновь привлек внимание КДК

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что КДК изучит действия тренерского штаба «Спартака» во главе с Деяном Станковичем и поведение болельщиков красно-белых во время матча первого тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

Один из самых эмоциональных тренеров РПЛ Станкович неоднократно выходил за пределы технической зоны, а также иронично реагировал на решения арбитра матча Василия Казарцева. В минувшем сезоне Станкович получил 11 желтых карточек, а в финале Пути регионов Кубка России против «Ростова» был удален.

Также КДК изучит поведение фанатов «Спартака», которые выкрикивали оскорбления в адрес судьи.

Матч «Спартак» — «Динамо» (Махачкала) завершился со счетом 1:0. При этом Казарцев отменил четыре гола в ворота москвичей и несколько раз не назначил пенальти.

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что клуб обратится в ЭСК РФС с просьбой дать оценку спорным эпизодам.