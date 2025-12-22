Станкович возглавил «Црвену Звезду» и планирует усилить команду игроком «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович оставался без работы немногим больше месяца. 22 декабря специалист подписал контракт с «Црвеной Звездой» до лета 2028 года.

Как утверждает издание Sportinjo, первой трансферной целью Станковича станет полузащитник «Спартака» Маркиньос. В 2024 году красно-белые приобрели бразильца именно по настоянию Станковича, заплатив €5 млн «Ференцварошу», который раньше тренировал серб.

По данным источника, «Црвена Звезда» попытается взять 26-летнего футболиста в аренду.

Маркиньос стал лучшим игроком «Спартака» в календарном 2025 году, забив семь мячей и отдав 10 передач. Transfermarkt оценивает игрока в €6 млн.

