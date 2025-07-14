Станкович взял на себя ответственность за неудачное выступление «Спартака» в прошлом сезоне

По мнению специалиста, «Спартак», финишировавший на четвертом месте в РПЛ, должен был выступить лучше.

«Конечно, есть разочарование. Даже не от футбола, а от нашего ответа на давление, которое оказывалось на „Спартак“. Естественно, всю ответственность беру на себя. Да, не я выхожу на поле, но все равно. Мы могли быть лучше. Мы должны были быть лучше», — сказал Станкович.

Он отметил, что во второй половине чемпионата «Спартак» начал испытывать психологические проблемы: команда могла провалить первый тайм, но отлично сыграть во втором. Станкович признался, что это его запутывало. Казалось, что команде не нужны радикальные перемены.

Ранее «Челси» разгромил ПСЖ в финале клубного чемпионата мира и стал обладателем титула.