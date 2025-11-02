Станкович заявил об отсутствии проблемы в инциденте с разбитым стеклом автобуса «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал неприятный инцидент, произошедший с командным автобусом перед выездным матчем с «Краснодаром». По дороге на стадион неизвестные лица разбили одно из стекол транспортного средства.

Как ранее сообщила пресс-служба «красно-белых», в результате этого происшествия никто из футболистов команды не пострадал. Автобус благополучно прибыл к месту проведения матча на «Ozon Арене».

Сам Станкович отнесся к ситуации с пониманием и не стал драматизировать случившееся.

«Я никакой проблемы не вижу. Может быть, камешек или что-то еще попало в стекло, действительно оно разбилось. Когда такие большие матчи, такие эмоции, всякое может быть. В моей карьере были разные случаи подобного рода», — заявил специалист в эфире «Матч ТВ».

