Станковича уже после увольнения из «Спартака» догнал штраф из РФС

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал на 20 тыс. руб. Деяна Станковича, хотя сербский специалист на момент заседания комитета уже был уволен из «Спартака».

Наказание было назначено за неявку Станковича на пресс-конференцию после матча с «Ахматом». Как раз перед ней серб отчитал журналиста «Матч ТВ», который во время флеш-интервью задал ему вопрос о судействе. Станкович заявил, что у него сорван голос, и отправил отбывать трудовую повинность своего помощника Ненада Станковича.

11 ноября «Спартак» отправил Станковича в отставку. Временно исполнять обязанности главного тренера красно-белых будет Вадим Романов. Об увольнении сербскому специалисту сообщили по видеозвонку — на тот момент Станкович находился в Белграде.

По итогам первого круга РПЛ «Спартак» занимает шестое место с 25 очками. Отставание от лидирующих «Краснодара» и ЦСКА составляет восемь пунктов.