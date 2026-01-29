«Старая маразматичка»: фото Мадонны в советской ушанке взорвало украинский сегмент сети

Американская певица Мадонна стала объектом жесткой критики со стороны украинских пользователей соцсетей после того, как опубликовала фото в шапке-ушанке с изображением красной звезды — символа СССР. Об этом стало известно из соцсетей самой певицы.

На снимке, вызвавшем волну возмущения, 65-летняя певица позирует в рыжей дубленке, розовом шарфе и коричнево-серой ушанке с четко видимой советской звездой. В комментариях под постом украинские подписчики обвинили ее в поддержке «врагов», напомнив о текущем конфликте между Киевом и Москвой. Некоторые перешли на личности, назвав Мадонну «старой маразматичкой» и обвинив в «скудном интеллекте».

Сама певица никак не отреагировала на шквал негатива.

