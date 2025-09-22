Старейшая женщина мира рассмешила короля Великобритании

Женщина, родившаяся еще в 1909 году и заставшая правление Эдуарда VII, откровенно призналась монарху, что все девушки были в него влюблены во времена, когда он был принцем. Внучка долгожительницы Кейт Хендерсон добавила, что ее бабушка совсем недавно вспоминала, каким красивым был принц Чарльз в молодости. Также она добавила, что он «настоящий принц — а теперь король».

«Ну да, по крайней мере то, что от него осталось», — посмеялся Карл.

Историческую ценность встрече придало то, что Кейтерхэм лично помнит инвеституру Карла III в качестве принца Уэльского в 1969 году в замке Карнарвон. Нынешний визит монарха стал исполнением желания долгожительницы — ранее она призналась прессе, что готова променять празднование дня рождения на встречу с королем.

Этель Кейтерхэм, родившаяся седьмым ребенком в многодетной семье, успела поработать няней в Индии, воспитать двух дочерей и продолжала водить машину до 97 лет. Сегодня у нее три внучки и пять правнуков, а в апреле 2024 года она официально стала старейшим человеком на Земле.

