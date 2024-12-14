Starhit: Киркоров готов выступить на корпоративах в костюме Деда Мороза за 12 млн рублей

Известный российский певец Филипп Киркоров назвал цену, за которую он с легкостью выступит в роли Деда Мороза и споет песню «Viva la Diva», пишет Starhit.

Как признался исполнитель, у него на Новый год припасен «красивый костюм с шапкой Мономаха».

«Приду в костюме Деда Мороза, поздравлю детишек, спою песни Viva la Diva или „Я за тебя умру“. Есть уже пять заказов на Новый год в этом образе!» — заявил Киркоров.

Певец похвалился, что сейчас он просто нарасхват. Так, по словам Киркорова, поскольку он уже активно выступает на различных новогодних мероприятиях, в декабре и январе у него нет ни минуты покоя. В связи с чем, посетовал артист, ему приходится перед выступлениями постоянно обновлять свой гардероб. В противном случае, как отметил музыкант, он рискует создать о себе мнение публики, что ему якобы нечего надеть.

Комментируя появившиеся ранее в СМИ слухи про гонорар певца за выступления в 12 млн рублей, Киркоров сыронизировал, сказав со смехом: «Даже занизили планку».

Ранее подмосковные спасатели рассказали, как безопасно украсить елку к Новому году. Немаловажную роль в этом играет правильно выбранное место для установки дерева.