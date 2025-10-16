Старт Школьной лиги: в Павлово-Посадском округе баскетболист Виктор Кейру провел мастер-класс

В среду, 15 октября, в Павлово-Посадском городском округе состоялось торжественное открытие Школьной лиги.

Участие примут представители разных образовательных учреждений округа: Лицея №1, Лицея №2, Лицея города Электрогорск, Гимназии, Школ №10, №11, №14, №18 и Рахмановской школы. Каждая команда намерена достойно представить свое учебное заведение.

Торжественную церемонию посетили почетные гости: консультант отдела школьного и студенческого спорта Дирекции по организации и проведению спортивных мероприятий Московской области Владимир Орлов, заместитель главы округа Светлана Аргунова, руководители профильных управлений и учреждений, участники СВО Иван Чеботарь и Евгений Симоненко. Они приветствовали участников лиги и желали им достойной победы, командного единства и успехов.

Известный баскетболист Виктор Кейру провел для ребят мастер-класс, что стало для спортсменов настоящим подарком. Баскетболист раскрыл секреты мастерства и поделился личным опытом. Все желающие могли сделать фото с выдающимся спортсменом во время организованной автограф-сессии.

В завершении мероприятия прошли показательные игры одних из сильнейших команд Павлово-Посадского городского округа. Организаторы Школьной лиги надеются, что соревнования позволят выявить талантливых ребят и мотивируют всех учащихся вести активный образ жизни.

