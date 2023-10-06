Стартует конкурс на губернаторские стипендии в сфере культуры

Министерство культуры и туризма Московской области объявляет конкурс на стипендии губернатора Подмосковья деятелям культуры, искусства, а также молодым авторам на 2024 год.

Цель такой поддержки – помочь в создании фильмов, музыки, литературных и других произведений для популяризации культуры народов России и их исторического наследия.

Конкурс проводится в двух номинациях: «Выдающийся деятель культуры и искусства» и «Молодой талантливый автор Московской области». Стипендии назначаются сроком на один год. Претендентов могут выдвигать органы местного самоуправления, объединения работников культуры и творческие общественные организации, общественные палаты муниципалитетов и Московской области.

Желающие могут подать заявку на конкурс с 9 по 28 октября 2023 года. Документы принимают в Управлении цифровой трансформации, развития культурно-досуговой, библиотечной деятельности, художественного творчества и межмуниципального взаимодействия. Адрес: 143407, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7, административно-деловой центр «Новатор», 9-й этаж, кабинет 9.01. За день перед посещением до 15.00 необходимо заказать пропуск на территорию по телефону 8 (903) 236-52-07.

К слову, в 2023 году одну из стипендий присудили Юрию Кручинкину из Королева на подготовку выставки «И Рембрандт был тоже кому-то соседом». Также среди победителей оказались Александра Столяренко из Наро-Фоминска с хореографическим спектаклем «Все мы родом из детства», Анна Турпанова из Люберец со сборником детских песен «Ступеньки доброты» и многие другие.