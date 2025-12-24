Статистический портал назвал неожиданного лидера РПЛ по числу удачных действий в штрафной

Футбольный статистический ресурс «РУСТАТ» назвал лидера первой части РПЛ по количеству удачных действий в штрафной площади.

Им стал нападающий «Ростова» Егор Голенков, который провел на поле в матчах чемпионата страны 1349 минут и совершил 96 удачных действий.

Ростовчанин с отрывом опередил таких признанных мастеров игры у ворот соперника как Артем Дзюба из «Акрона» (77 действий за 1480 минут) и Джон Кордоба из «Краснодара» (73 — за 1513 минут).

В первую десятку также вошли форвард «Рубина» Мирлинд Даку (60 действий), нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев (57), Виктор Са из «Краснодара» (54), динамовец Иван Сергеев (53), форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе (52), зенитовец Александр Соболев и спартаковец Пабло Солари (по 51).

Голенков принял участие во всех 18 матчах «Ростова» в РПЛ, забил два мяча и отдал две передачи.

Ранее стало известно о серьезных финансовых проблемах «Ростова», из-за которых южане рискуют не доиграть чемпионат.