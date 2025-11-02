Ставка на ничью в матче КХЛ принесла россиянину 2,5 млн

В Ярославле во время напряженного противостояния между местным «Локомотивом» и петербургским СКА была заключена одна из самых рискованных ставок сезона. Клиент букмекерской компании превратил миллион рублей в 3,5 млн благодаря хоккейной драме на льду, сообщил портал Sport24.

Инцидент произошел 31 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ. После того как СКА первым открыл счет, российский беттор заключил live-пари на сумму 1 000 000 руб. Он предсказал, что первый период завершится вничью, хотя коэффициенты на этот исход достигали 3.58.

Развитие событий оказалось идеальным для смелого прогнозиста. Несмотря на быстрый ответ «Локомотива» и даже выход команды вперед, решающим стал точный бросок форварда СКА Марата Хайруллина за несколько минут до сирены. Этот гол принес игроку рекордный выигрыш.

В результате успешной ставки на счет клиента поступило 3,5 млн руб., из которых чистая прибыль составила 2,5 млн. Этот случай стал одним из самых крупных и запоминающихся выигрышей на спортивных событиях КХЛ в текущем сезоне.

