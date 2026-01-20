Теннисистка Касаткина призналась, что еще не вполне чувствует себя австралийкой

Теннисистка Дарья Касаткина, сменившая российское гражданство на австралийское, призналась, что еще не в полной мере чувствует себя австралийкой, передает First and Red.

«Наверное, чтобы почувствовать себя прямо полноценной австралийкой, нужно все равно какое-то время здесь все-таки пожить. Все-таки за этот год я больше по всему миру ездила», — рассказала спортсменка.

Представлявшая ранее Россию Касаткина приняла решение о смене гражданства в марте 2025 года. Она называла Австралию местом, которое очень любит и где чувствует себя как дома.

В настоящее время 28-летняя теннисистка занимает 43-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом была восьмая позиция в октябре 2022 года. За свою карьеру Касаткина выиграла восемь титулов в турнирах WTA и заработала более $14,2 мл призовых.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на смену гражданства Касаткиной коротким замечанием: «Баба с возу».