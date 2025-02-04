Виктория Боня ответила на вопрос о своих идеалах мужского полового органа

Телеведущая Виктория Боня поделилась откровениями о своей личной жизни. Как утверждает 45-летняя телезвезда, в общении с противоположным полом она не придает значения размеру мужского полового органа. Об этом сообщает журнал The Voice.

Своим секретом актриса поделилась в социальных сетях, отвечая на вопросы своих подписчиков.

«Размер члена не важен. Важен его хозяин», — ответила Боня.

Помимо обсуждений личной жизни, телезвезда занимается подготовкой к одному из самых важных свершений — восхождению на Эверест. Боня надеется исполнить давнюю мечту и покорить эту вершину. Она подчеркнула, что на большой высоте нет места страху, и нужно быть готовым ко всему.

На вопрос о своей экспедиции, ведущая представила своего инструктора Давида Мингму, который поможет ей в этом нелегком походе.

Что касается ее сердца, то оно, по словам Бони, сейчас абсолютно свободно. Девушка рассказала, что открыта к новым знакомствам, но сейчас предпочитает сосредоточиться на реализации своих целей и задач.

Ранее стало известно, что актер Александр Петров и его жена Виктория станут родителями мальчика.