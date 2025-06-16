«Стелет соломку»: Журова отреагировала на слова биатлониста Самуэльссона о россиянах

Самуэльссон, известный в прошлом русофобскими высказываниями, заявил, что не ненавидит россиян и готов с ними соревноваться, но только тогда, когда «придет время».

«Самуэльссон просто захотел показаться хорошим, стелет соломку на будущее. Плюс он же сказал, что сейчас не время соревноваться с русскими, то есть он не хочет допуска наших», — сказала Журова.

Она отметила, что если бы швед действительно хотел допуска российских спортсменов, то выступал бы за такое решение прямо сейчас.

Международный союз биатлонистов (IBU) продолжает остранение российских и белорусских спортсменов, несмотря на рекомендации МОК.

Ранее шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил свой 12-й мировой рекорд.