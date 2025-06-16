«Стелет соломку»: Журова отреагировала на слова биатлониста Самуэльссона о россиянах
Светлана Журова ответила на слова шведа Самуэльссона о россиянах
Фото: [t.me/szhurova]
Депутат Государственной думы олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с «ВсеПроСпорт» прокомментировала высказывание шведского биатлониста Себастиана Самуэльссона о российских спортсменах.
Самуэльссон, известный в прошлом русофобскими высказываниями, заявил, что не ненавидит россиян и готов с ними соревноваться, но только тогда, когда «придет время».
«Самуэльссон просто захотел показаться хорошим, стелет соломку на будущее. Плюс он же сказал, что сейчас не время соревноваться с русскими, то есть он не хочет допуска наших», — сказала Журова.
Она отметила, что если бы швед действительно хотел допуска российских спортсменов, то выступал бы за такое решение прямо сейчас.
Международный союз биатлонистов (IBU) продолжает остранение российских и белорусских спортсменов, несмотря на рекомендации МОК.
Ранее шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил свой 12-й мировой рекорд.