Стелу «Населенный пункт воинской доблести» открыли в подмосковном селе Семеновское

В минувшую субботу в селе Семеновское Можайского городского округа состоялось торжественная церемония открытия стелы «Населенный пункт воинской доблести». Об этом сообщили в региональном Минблаго.

После торжественного открытия все неравнодушные жители и гости села возложили цветы и минутой молчания почтили память героев, отдавших свою жизнь в борьбе с фашизмом.

«Всего почетного звания „Населенный пункт воинской доблести“ в нашем регионе удостоен 34 населенный пункт, в 21 из них уже установлены памятные стелы. Подольск стал двадцатым населенным пунктом, где такая стела установлена. В 2023 году уже открыто 2 стелы: в Подольске и с. Семеновском Можайского городского округа», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Так, в предстоящую субботу планируется торжественное открытие стелы «Населенный пункт воинской доблести» в деревне Мокрое. Хайкин также рассказал, что в очереди на установку подобных стел Ногинск, Кубинка, рабочий поселок Тучково Рузского городского округа и деревня Мокрое Можайского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что благоустройство парка Дружбы у озера Черное начнется весной следующего года.