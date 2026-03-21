Стендап в тишине: почему Щербаков гастролирует без афиш

Стендап-комик Алексей Щербаков, чей московский концерт недавно был перенесен на неопределенный срок, отправился в гастрольный тур по малым городам России, практически не афишируя выступления в соцсетях. 22 марта артист выступит в Кунгуре.

О туре комика по малым городам сообщает 59.ru со ссылкой на Fontanka.ru. Помимо Кунгура, в списке значатся Алапаевск, Апатиты, Кандалакша и Кыштым.

Информация о концерте появилась в группе кунгурского ДК «Мечта» во «ВКонтакте». Билеты, по данным организаторов, почти полностью раскуплены. В наличии остались места по цене от 5000 до 6000 рублей.

В начале марта у комика возникли проблемы с продажами билетов в крупных городах. Московский концерт был приостановлен и до сих пор не возобновлен. Также прекратили реализацию билетов на выступление в Обнинске, запланированное на 6 октября.

По информации СМИ, в этот период Щербаков находился в Казахстане, где участвовал в премьере фильма с его участием. В этой стране сейчас проживает его коллега Нурлан Сабуров, которому в 2026 году был запрещен въезд в Россию.

Концерт в Кунгуре состоится 22 марта. В руководстве ДК «Мечта» подчеркивают, что информация об отмене или переносе не поступала.

Ранее сообщалось, что шоу Татьяны Навки соберет обладателей 26 олимпийских наград.