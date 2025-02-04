Председатель Императорского православного палестинского общества, экс-председатель правительства РФ Сергей Степашин заявил, что присоединение Западной Украины к СССР является самой большой ошибкой Иосифа Сталина, передает ТАСС.

По словам Степашина, это решение способствовало распространению нацистских идей на украинской территории и не дало возможности создать новую линию обороны.

«Мы получили фронду. Все так называемые западные украинцы, 90% [из них] это были полицаи, воевали против нас», — сказал Степашин в рамках мероприятия, приуроченного к 80-летию Ялтинской конференции в Ливадийском дворце.

Он подчеркнул, что «зараза» в виде националистических инициатив дошла до Киева, Одессы и Харькова.

Ялтинская конференция состоялась 4 февраля 1945 года. На ней лидеры СССР, Великобритании и США (Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт) обсудили послевоенный миропорядок и разделение сфер влияния. Конференция, завершившаяся 11 февраля 1945 года, сыграла важную роль в формировании современного геополитического ландшафта.

На конференции были рассмотрены две основные проблемы. Первой задачей стало проведение новых государственных границ на территориях, которые находились под оккупацией фашистской Германии. При этом необходимо было также определить неофициальные, но общепризнанные демаркационные линии, которые бы разграничивали сферы влияния союзников — этот процесс был начат еще на Тегеранской конференции.

Второй важной темой обсуждения стала необходимость внедрить механизмы, которые бы гарантировали неизменность установленных границ на карте мира. За восемь дней работы конференции «Большая тройка» провела восемь заседаний.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ошибкой поворот постсоветской внешней политики в сторону Запада.