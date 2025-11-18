Степашин опроверг слухи о конфликте Карпина с руководством «Динамо»

Члена совета директоров, глава консультативного совета ФК «Динамо» Сергей Степашин в разговоре с «Интерфаксом» заявил , что уход Валерия Карпина с поста главного тренера был его личной инициативой.

Он подчеркнул, что в клубе предлагали Карпину и дальше продолжить работу, но специалист решил уйти. Также Степашин отметил, что у тренера не было никаких конфликтов с руководством клуба.

«У меня лично с Карпиным прекрасные отношения», — сказал Степашин.

Валерий Карпин сообщил об уходе из «Динамо» вечером 17 ноября. Он объяснил это решение желанием сосредоточиться на работе в сборной России. По данным «Чемпионата», не все в руководстве «Динамо» поддерживали Карпина. Как сообщил источник издания, Сергей Степашин выступал за отставку тренера после того, как «Динамо» завершило первый круг в РПЛ на десятом месте.