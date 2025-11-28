В «Динамо» заявили, что не ищут главного тренера

17 ноября подал в отставку Валерий Карпин, а исполняющим обязанности был назначен Ролан Гусев.

Пивоваров заявил, что на данный момент клуб не ведет поиски главного тренера, хотя в СМИ практически ежедневно появляются инсайды о новых кандидатах на этот пост.

Под руководством Гусева «Динамо» провело два матча. В 16-м туре РПЛ бело-голубые разгромили одноклубников из Махачкалы (3:0), а в Пути РПЛ Кубка России уступили петербургскому «Зениту» (0:1). Минимальное поражение можно считать победой, так как в первом матче «Динамо» выиграло с разницей в два мяча (3:1) и вышло в полуфинал Пути РПЛ, где в марте проведет два матча со «Спартаком».

Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин дал слово офицера, что Ролан Гусев продолжит работу на посту главного тренера, если команда выиграет оставшиеся до зимнего перерыва четыре матча.

В 17-м туре РПЛ «Динамо» 30 ноября сыграет в гостях с «Ахматом».