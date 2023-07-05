Сто пятнадцать кинопоказов состоится в Подмосковье в июле
Фото: [Пресс-служб Министерства культуры и туризма МО]
Областной проект «Кинопарк» представил расписание бесплатных уличных показов в летних кинотеатрах Подмосковья, запланированных в этом июле. Об этом сообщили в региональном Министерстве культуры и туризма.
В этом месяце зрителей ждет насыщенная многожанровая программа. Состоятся показы анимационной комедии «Трио в перьях 2», пронзительной советской военной драмы «Помни имя свое», ироничной кинокартины «Непослушник 2», легендарного приключенческого боевика «Командир счастливой „Щуки“ и многих других.
Отмечается, что в этом сезоне у «Кинопарка» появилась новая площадка. Теперь смотреть фильмы можно в Юсуповском сквере Долгопрудного рядом со сценой над Котовским заливом. Напоминаем, что вход на все показы свободный.
Ранее стало известно, что свыше восьми миллионов человек посетили парки Подмосковья в первый месяц лета.
*Возрастное ограничение 6+