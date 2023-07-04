Свыше восьми миллионов человек посетили парки Подмосковья в первый месяц лета

Более восьми миллионов человек посетили подмосковные парки в июне, сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма.

Самым популярным местом отдыха стал парк «Пехорка» в Балашихе. Его посетили более четырехсот жителей и гостей Московской области. Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино посетили почти 270 тысяч человек, а парк «Сестрорецкий» в Клину — более 250 тысяч.

В пятерку самых посещаемых в первый месяц лета также вошли центральные городские парки в Королеве и Реутове. В июне там побывали более 194 тысяч и более 187 тысяч человек соответственно.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил обновленный сквер в Ивантеевке, где установили малые архитектурные формы и светильники, а также разбили газон и высадили три десятка туй и 650 кустарников.