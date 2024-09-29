Стоимость концертов Mia Boyka рухнула из-за скандала с ребенком-квадробером в ЯНАО

Исполнительница Мария Бойко, выступающая под сценическим псевдонимом Mia Boyka, вынуждена более чем в два раза снизить стоимость своих выступлений. Как передает Mash, причиной дауншифтинга, вероятно, стал досадный случай в Надыме (ЯНАО) на День города, где певица прилюдно унизила девочку-квадробера.

Сообщается, что у артистки сейчас очень серьезные проблемы с концертами, а из-за скандала желающих заказать частное выступление певицы существенно снизилось.

«Mia Boyka снизила гонорар за корпоративы с 5 до 2,2 миллиона рублей после скандала с девочкой-квадробером… В карьере начались сложности — концертов, как и денег, стало меньше… Еще на сентябрьском выступлении в Ноябрьске певичка срубила 5,5 миллиона рублей. А после скандала пришлось снизить расценки до 2,2 миллионов за корпоратив, потому что потенциальные клиенты отказываются от песен про серого волка и пикачу», — выяснил Mash.

В указанную стоимость также включены минимум 12 охранников. По предположениям журналистов, такой штат секюрити необходим Mia Boyka, поскольку «второй раз отбиться от толпы квадроберов будет сложнее».

Во время выступления Mia Boyka на концерте в честь Дня города Надыма на сцену в поиске родителей вышла девочка, на голове которой была кошачья маска. Певица прилюдно высмеяла школьницу начальных классов за ее увлечение квадробингом. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Общество разделилось на тех, кто одобрил поступок исполнительницы, нашлись и те, что выступили с порицанием ее поступка.

Ранее мы писали, что депутаты Госдумы Милонов и Хамзаев заступились за Mia Boyka, осудив квадробинг.