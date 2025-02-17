«Столько поддержки от нее»: невеста Гуфа рассказала об отношениях с его матерью

Невеста Гуфа Разият Салахова поделилась своими мыслями в личном блоге в соцсетях, раскрыв правду о том, как ее приняла семья рэпера. Девушка с искренними эмоциями отметила, что мама и сестра Алексея принимают ее как родную и оказывают невероятную поддержку.

Разият рассказала, что мама Гуфа звонит ей каждый день и это наполняет ее счастьем. Она признается, что не могла бы и мечтать о таком обращении.

«Столько добрых слов и поддержки я от нее получаю. Как от своей мамы. О таком я даже и мечтать не могла», — написала Рая.

Она также заметила, что мама Гуфа порой с ним строгая, если замечает, что он не уделяет должного внимания своей возлюбленной.

Однако не все подписчики были настроены оптимистично. Некоторые отметили, что мама рэпера была так же добра и к предыдущим женам, после чего отношения менялись.

При этом некоторые пользователи соцсети в комментариях опровергли эту информацию, сказав, что со второй женой Гуфа мать рэпера сразу не сдружилась. Рая заключила, что у нее с семьей Гуфа особая связь, отличная от прежних.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Гуфа Юлия Королева призвала простить Гитлера. При этом девушку, судя по всему, совершенно не смущает, что Гитлер развязал Вторую мировую войну, из-за которой погибли не менее 70 млн человек.