Экс-супруга исполнителя Алексея Долматова, известного под сценическим именем Гуф, Юлия Королёва высказала мнение о возможности прощения Адольфа Гитлера, лидера нацистской Германии. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

При этом девушку, судя по всему, совершенно не смущает, что Гитлер устроил унесший жизни 6 млн евреев признанный во всем мире геноцид, а также развязал Вторую мировую войну, из-за которой погибли не менее 70 млн человек.

«На уровне безусловной любви мы любим все и каждого, даже Адольфа Гитлера. Мы готовы простить Гитлера, который ничего не мог поделать с тем, что с ним случилось», — написала Королева на своей странице в Instagram*.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы алексей Журавлев сравнил поставившего ультиматум Москве передать Киеву ракеты Taurus кандидата в канцлеры ФРГ Мерца с Гитлером.

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