«Стопроцентный русак»: Чайковская отметила происхождение американского фигуриста Малинина

По ее словам, такой технике, как у Малинина, нельзя научиться — это дар свыше. Также специалист отметила невероятную пластику и резкость фигуриста. При этом Чайковская считает, что Малинину не хватает хореографии. Она выразила сожаление, что в последнее время техника преобладает над собственно фигурным катанием.

Чайковская подчеркнула русские корни фигуриста.

«Прекрасно знаю его маму, которая была конкуренткой Маши Бутырской. Наша Танька родила фантастически талантливого мальчика. По паспорту он американец, поскольку появился на свет в Штатах, но внешне — стопроцентный русак», — сказала Чайковская.

Илья Малинин является чемпионом мира последних двух лет. Он стал единственным фигуристом, исполнившим все четверные прыжки на соревнованиях: аксель, риттбергер, сальхов, лутц, тулуп и флип.

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