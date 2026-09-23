Сезон миграции в Окском заповеднике: дороги стали ловушкой для змей

Путь змей к местам зимовки неизбежно пересекается с автомобильными дорогами, и эта встреча нередко заканчивается трагедией. Особенно страдает популяция обыкновенного ужа — вида, который в окрестностях заповедника считается наиболее уязвимым. На одном лишь километре трассы, ведущей к поселку Брыкин Бор, с начала миграционного сезона под колесами автомобилей погибло порядка двухсот змей.

Миграционный период здесь длится почти два месяца — с середины августа до середины октября, а его интенсивность тесно связана с погодой: в солнечные дни активность рептилий заметно возрастает. Первыми к зимовке отправляются сеголетки — змеи, появившиеся на свет в этом году. По многолетним наблюдениям (2009–2025 годы), доля молодняка среди мигрирующих особей обычно достигала 40%, что служило показателем стабильного воспроизводства вида. В нынешнем сезоне картина иная: среди погибших мигрантов сеголетки составляют лишь 10%, и эта статистика невольно заставляет задуматься о состоянии популяции.

Наибольший всплеск гибели рептилий фиксируется в выходные дни, когда поток туристов в заповедник заметно увеличивается. Именно в эти дни риск для змей становится особенно высоким. Администрация Окского заповедника призывает всех, кто передвигается по дорогам охранной зоны, строго соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными. Порой всего несколько секунд, потраченных на снижение скорости, способны сохранить жизнь этим беззащитным обитателям леса.

Ранее сообщалось, что в Боливии нашли новый вид хищника.