Зеленский говорил в пустоту: зал ООН почти опустел

Во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на утренней сессии Генассамблеи ООН зал был почти пустым. Об этом сообщает ТАСС.

Выступление украинского лидера было одним из последних в рамках утренней сессии. В полном составе на нем присутствовала лишь украинская делегация — остальные места оказались свободны.

Зеленский прибыл в зал в черном пиджаке не по размеру и без галстука. Он говорил на плохом английском, допуская грамматические ошибки, а регламент превысил почти вдвое.

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