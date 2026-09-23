Зеленский говорил в пустоту: зал ООН почти опустел

Зеленский выступил на ГА ООН перед почти пустым залом

Политика

Во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на утренней сессии Генассамблеи ООН зал был почти пустым. Об этом сообщает ТАСС.

Выступление украинского лидера было одним из последних в рамках утренней сессии. В полном составе на нем присутствовала лишь украинская делегация — остальные места оказались свободны.

Зеленский прибыл в зал в черном пиджаке не по размеру и без галстука. Он говорил на плохом английском, допуская грамматические ошибки, а регламент превысил почти вдвое.

Ранее Сибига заявил о готовности Киева к немедленному прекращению огня, Лавров ответил.

Актуально

Читайте также

«Пальма» и «Новая Линия» в огне: Россия ударила по логистике ВСУ в Одессе

«Пальма» и «Новая Линия» в огне: Россия ударила по логистике ВСУ в Одессе

АдГ набирает силу: политолог рассказал, почему немцы хотят сближения с Москвой

АдГ набирает силу: политолог рассказал, почему немцы хотят сближения с Москвой

«Киевстар» горит: удар ВС России по главному офису связи ВСУ

Политика проигрывает котикам: политолог рассказал, почему люди голосуют не за программы партий

Политика проигрывает котикам: политолог рассказал, почему люди голосуют не за программы партий

Мифы о миграции: стало известно, кто лоббирует эту политику в России

Мифы о миграции: стало известно, кто лоббирует эту политику в России

Путин освободил от должности спецпредставителя по информбезопасности

Путин освободил от должности спецпредставителя по информбезопасности

Хуже не снилось: Туск предупредил поляков о рекордных ценах на топливо

Хуже не снилось: Туск предупредил поляков о рекордных ценах на топливо

Готовится ли НАТО к настоящей войне с Россией? Политолог усомнился в военных намерениях альянса

Готовится ли НАТО к настоящей войне с Россией? Политолог усомнился в военных намерениях альянса

Гневные посты Трампа: политолог раскрыл, почему у главы Белого дома нет рычагов, чтобы остановить удары Киева

Гневные посты Трампа: политолог раскрыл, почему у главы Белого дома нет рычагов, чтобы остановить удары Киева

НАТО репетирует блокаду Калининграда: Москва раскрыла планы на Балтике

НАТО репетирует блокаду Калининграда: Москва раскрыла планы на Балтике

Ветер унес десант НАТО в лес: парашютисты повисли на деревьях

Ветер унес десант НАТО в лес: парашютисты повисли на деревьях

Врываются в дома: на Украине перешли к насильственной мобилизации

Добавьте mosregtoday.ru в избранное