Трамп нарушит протокол ради Си Цзиньпина

Такой шаг ломает протокол, которого в США придерживались почти шестьдесят лет. Последний раз подобное случалось в 1962 году, когда Джон Кеннеди лично приветствовал на летном поле британского премьера Гарольда Макмиллана. Трамп, впрочем, уже применял этот прием: в августе 2025-го он так же встречал Владимира Путина в Анкоридже. Теперь очередь дошла до китайского лидера.

Визит Си Цзиньпина в США намечен на 23–25 сентября. Это первая поездка главы КНР в Штаты за последние 11 лет. Журналисты расценивают жест Трампа как знак особого расположения к гостю.

Ранее Сибига заявил о готовности Киева к немедленному прекращению огня, Лавров ответил.