Трамп нарушит протокол ради Си Цзиньпина

Трамп собирается лично встретить Си Цзиньпина на базе Эндрюс

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Президент США Дональд Трамп собирается лично встретить председателя КНР Си Цзиньпина на авиабазе Эндрюс, отойдя от многолетнего дипломатического протокола. Об этом сообщает Financial Times.

Такой шаг ломает протокол, которого в США придерживались почти шестьдесят лет. Последний раз подобное случалось в 1962 году, когда Джон Кеннеди лично приветствовал на летном поле британского премьера Гарольда Макмиллана. Трамп, впрочем, уже применял этот прием: в августе 2025-го он так же встречал Владимира Путина в Анкоридже. Теперь очередь дошла до китайского лидера.

Визит Си Цзиньпина в США намечен на 23–25 сентября. Это первая поездка главы КНР в Штаты за последние 11 лет. Журналисты расценивают жест Трампа как знак особого расположения к гостю.

Ранее Сибига заявил о готовности Киева к немедленному прекращению огня, Лавров ответил.

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