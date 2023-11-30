Строители приступили к монолитным работам по возведению ФОКа на стадионе «Торпедо» в Люберцах

На территории стадиона «Торпедо» в подмосковных Люберцах стартовали монолитные работы по возведению здания физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.

Отмечается, что в настоящий момент на объекте задействовано более пятидесяти рабочих, а также пять единиц спецтехники. Выполняется армирование и бетонирование стен 1 этажа здания ФОКа. В новом здании планируют разместить универсальный спортивный зал, детский центр, фитнес-зал, зал силовой подготовки, а также другие вспомогательные помещения.

Известно, что согласно проекту, завершить все работы на стадионе планируется до конца следующего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу ФОКа «Молодежный».