Строительство физкультурного комплекса в Домодедово вышло на финишную прямую

На сегодняшний день строительная готовность нового физкультурного комплекса с крытым льдом в подмосковном Домодедово превышает уже девяносто процентов.

Сейчас на объекте идут работы по прокладке сетей электроснабжения и теплоснабжения. Рабочие также занимаются внутренней отделкой помещения и благоустройством территории. Строители обещают сдать физкультурный комплекс уже в этом году.

«После открытия муниципального льда мы с удовольствием примем желающих заниматься хоккеем, фигурным катанием. Уже поступают заявки от «Активного долголетия», — рассказал директор стадиона „Авангард“ Владимир Редькин.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу ФОКа«Молодежный».