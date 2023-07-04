Строительство канала для гребного слалома завершилось в Подмосковье

Третий в России канал для гребного слалома построили в Сергиевом Посаде. Инспекторы Главгосстройнадзора выдали заключение о соответствии проектной документации (ЗОС) комплексу сооружений в поселке Богородское.

Отмечается, что общая площадь застройки составляет более одиннадцати тысяч квадратных метров. Здесь также оборудованы зрительские трибуны, которые смогут вместить две тысячи сто пятьдесят человек.

Данный проект канала не имеет аналогов, а на его базе есть возможность проводить даже соревнования международного уровня. Ожидается, что после открытия канала достижения подмосковных спортсменов станут выше.

Ранее стало известно, что сборная Подмосковья выиграла 10 медалей на чемпионате России по прыжкам в воду.