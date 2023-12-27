Строительство крытого футбольного манежа завершилось в подмосковном Домодедово

Новый крытый футбольный манеж в составе спортивного комплекса «Авангард» готовится к открытию на территории городского округа Домодедово. Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщили в Минстройкомплекса региона.

Отмечается, что спортивный комплекс построен в рамках нацпроекта «Демография» за счет средств бюджета. Ожидается, что это будет первый в Подмосковье крытый манеж с полноразмерным футбольным полем.

На новом поле смогут одновременно тренироваться сразу восемь команд. Общая площадь здания спортивного комплекса более шести тысяч квадратных метров. В нем также разместился зал для силовых тренировок, раздевалки и душевые, тренерские, медицинский кабинет. Спортивный центр позволит футболистам тренироваться в любое время года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова наградили многодетных и приемных родителей, дети которых добились высоких результатов в спорте и творчестве.