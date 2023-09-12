Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса завершается в Орехово-Зуево

Работы по возведению ФОКа «Звездный» с ледовой ареной вышло на финишную прямую в подмосковном Орехово-Зуево. Об этом рассказали в пресс-службе Минстройкомплекса.

В настоящий момент подрядчик заканчивает работы по чистовой отделке, устройству входной группы, ведется монтаж системы водоснабжения, слаботочных сетей, отопления. Стройготовность превышает уже 90%.

Общая площадь двухэтажного здания ФОКа составляет чуть более пяти тысяч квадратных метров. Помимо катка, в здании ФОКа проектировщиками предусмотрен тренировочный зал с местами для отдыха, спортзал с бросковой зоной и тренажерами, медпункт, а также все необходимые сопутствующие помещения. При этом ввести объект в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что тринадцать крупных спортивных объектов введут в эксплуатацию в Подмосковье в текущем году.