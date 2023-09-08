Строительство нового ФОКа стартовало в подмосковном Раменском

Строители приступили к работам подготовительного этапа по возведению в Раменском городском округе физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и залом для бадминтона. Об этом сообщили в региональном Министерстве строительного комплекса.

Отмечается, что данный объект на улице Махова будет возведен в рамках национального проекта «Демография». В ФОК будут предусмотрены помещения охраны, тренерские, конференц-зал, медблок, а также зал для бадминтона и плавательный бассейн.

Ожидается, что общая площадь двухэтажного здания составит почти четыре тысячи квадратных метров. А завершить строительство объекта планируют в конце 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что тринадцать крупных спортивных объектов введут в эксплуатацию в Подмосковье уже в этом году.