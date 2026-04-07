«Студентка и просто красавица»: Марина Зудина трогательно поздравила дочь от Олега Табакова с днем рождения

Актриса Марина Зудина, вдова легендарного режиссера Олега Табакова, опубликовала в соцсетях трогательное поздравление для своей дочери Марии, которой исполнилось 20 лет. Актриса показала снимки именинницы в разные годы — от детства до недавних кадров в летнем сарафане и небесно-голубом платье, сопроводив их эмоциональным обращением, сообщает The Voice.

Зудина состояла в отношениях с Табаковым с 1985 года, но официально они поженились в 1995-м — в тот же год на свет появился их сын Павел. Мария родилась позже, и ее рождение стало для пары долгожданным событием.

«Благодарю Господа и твоего отца за то, что ты у нас есть», — написала Марина, пожелав ей дочери ценить каждый миг жизни.

Мария Табакова, в отличие от брата, не пошла по стопам родителей-актеров. Она выбрала финансовую сферу и сейчас учится в одном из московских финансовых институтов. Ее брат Павел Табаков, известный актер театра и кино, воспитывает дочь от актрисы Софьи Синицыной.

