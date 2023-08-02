Студенты ГИТИСа проведут в Подмосковье мастер-классы

В четверг пройдет мастер-класс «Актерское внимание», в пятницу — «Основа движка». Как отмечают в региональном Министерстве культуры и туризма, уроки намечены в рамках проекта «Театральная лаборатория», в котором объединены творческие усилия студентов всех факультетов ГИТИСа. Вход на занятия свободный.

Ранее сообщалось, что выпускник подмосковного Губернского колледжа установил мировой рекорд в плавании.

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