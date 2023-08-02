Выпускник подмосковного колледжа установил мировой рекорд в плавании

Пловец из Серпухова Марк Трошин блестяще выступил на Первых летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». На его счету восемь завоеванных наград и два мировых рекорда.

22-летний выпускник отделения физической культуры из Губернского колледжа по праву считался фаворитом соревнования. Марк уже не первый год является лидером сборной России, побеждал на чемпионате мира. Его талант в серпуховской общеобразовательной школе № 1 разглядела тренер Ирина Модина.

В Уфе, где проходили игры спортсменов с ограниченным слухом, подмосковный спортсмен завоевал больше всех наград в делегации Московской области — восемь, шесть из них высшей пробы. При этом установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине — 26.68 секунды. В эстафете Марк Трошин и его товарищи по команде Александр Дятлов, Степан Скосырский и Фернандо Муратов финишировали в эстафете 4х100 метров первыми со временем 3 минуты 47.85 секунды. Это также мировой рекорд.

В пресс-службе Губернского колледжа сообщили, что весь коллектив учащихся и преподавателей следил за выступлениями Марка Трошина на играх сурдлимпийцев и сейчас испытывает гордость за него.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за состоянием дворов активно следят общественники.