Выбрала путь профанации: названа причина финансовых неудач Валерии Чекалиной

Яркая участница шоу «Звезды в джунглях», блогер Валерия Чекалина (известная общественности как Лерчек) оказалась в центре скандала вместе с другим участником шоу — женатым репером Натаном. Стремительно развивающиеся отношения пары увидела вся страна. После окончания съемок в Колумбии блогер оказалась под домашним арестом из-за новых обстоятельств в деле о неуплате налогов и переводе средств через Дубай.

Как Лерчек умудряется попадать из одной передряги в другую и что на самом деле движет Чекалиной? Психолог Александра Метальникова для интернет-издания «Подмосковье сегодня» создала портрет личности Валерии.

Наставничество или профанация

Отметив то, что Лерчек с мужем продавали марафоны и курсы, эксперт подчеркнула, что у блогера действительно есть предрасположенность и задатки к тому, чтобы быть наставницей.

«Она может быть учительницей, ведущей курсов, скажем прямо, образцом для подражания. Эти задатки есть у многих современных блогеров, поэтому они выходят в эту сферу. А дальше — если человек честно отрабатывает эти способности, то действительно становится хорошим наставником, либо же выбирает путь профанации своих способностей», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Лерчек, продолжила эксперт, выбрала второй вариант. Это привело к тому, что девушка имеет сейчас.

«Она могла пойти в сферу эзотерики и наработать очень неплохие результаты. С другой стороны, есть вероятность, что в этой сфере также стала бы профанировать, как многие наши якобы эзотерики. У Валерии есть возможности неплохо влиять на групповые процессы, организовывать их. То есть, это какие-то обучающие группы, но опять же — это надо уметь, этому нужно учиться. Одних задатков здесь мало. Одно дело вести блог, другое — иметь дело с групповыми энергиями», — добавила Метальникова.

Фото: [ соцсети ]

Схожесть с Блиновской

Аспекты Лерчек, по словам психолога, чем-то схожи с аспектами Елены Блиновской.

«Она могла также что-то довольно приличное делать в сфере психологии, взаимоотношений между полами. Могло быть интересно. Например, в контексте ее развода с мужем — они были больше бизнес партнерами, а не мужем и женой», — продолжила эксперт.

Валерия действительно обладает аспектами на успешность, целеустремленность и реализацию личных больших задумок и целей.

«В том числе в соавторстве с кем-то. Но это не значит, что не нужно ничего делать самой. Собственная работа тоже должна быть. Она должна заключаться не в ходе от налогов или выводе денег за рубеж, не в зарабатывании денег, а именно во внутренней трансформации, в психологической трансформации, в обучении себя каким-то тонким и сложным вещам, управлением энергиями, образами, реальностью», — подчеркнула Метальникова.

Могла бы стать эзотериком

В каком-то смысле, продолжила она, в обучении чему-то эзотерическому.

«Судя по всему, частично она этим занималась, раз она такой успешный медийный персонаж и успела насоздавать много денег. Сейчас возрастной кризис ударил по материальной сфере, как и должно быть по ее структуре личности. У нее забирают чужие деньги, а заодно и свои. Такой этап расплаты за все нажитое неправедным трудом или вообще не трудом», — отметила психолог.

Полученный опыт, скорее всего, не заставит Лерчек задуматься о ее действиях, подчеркнула эксперт.

«К сожалению, или к счастью, люди очень любят списывать такие процессы на государство, что все несправедливо. Но очень часто государство просто выступает, скажем так, проявлением сил, которые гораздо больше этого государства, мощнее, сильнее и глубже. Поэтому не бытовом уровне можно сказать, что это несправедливо, а на каком-то следующем — энергетическом или кармическом — это уже оказывается справедливо», — заключила психолог.

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