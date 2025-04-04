Суд Москвы вновь рассмотрит дело против рэпера OG Buda
ТАСС: рэпера OG Buda в третий раз привлекли по статье о наркотиках
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Российский хип-хоп-исполнитель OG Buda (Григорий Ляхов) может быть оштрафован за распространение информации о наркотиках в Сети. Согласно материалам административного производства, дело против рэпера было передано на рассмотрение в Никулинский районный суд Москвы, сообщил ТАСС.
В судебном органе подтвердили факт получения протокола в отношении артиста, однако дата слушания еще не определена.
Статья, которую вменяют музыканту, предусматривает денежное взыскание в размере от 5 до 30 тыс. руб. для физических лиц и до 100 тыс. руб. для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.
При этом, стоит отметить, что OG Buda уже в третий раз сталкивается с административным преследованием по данной статье.
Ранее сообщалось, что рэпера Obe1Kanobe задержали в Подмосковье за нарколабораторию в квартире.